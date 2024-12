A cura della Redazione

Tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto di Napoli, per la prima volta, hanno indetto una manifestazione unitaria che si terrà il giorno 13 dicembre 2024 ore 10.30 nell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli (Caserma Garibaldi).

Motivo? La ricerca di una soluzione concreta e definitiva che garantisca il regolare funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace. Tutto ciò anche alla luce delle ampliate competenze che, dall’ottobre 2025, interesseranno gli uffici del Giudice di Pace in virtù dell'entrata in vigore della Riforma Orlando.

«Le scoperture nelle piante organiche (di per sé già inadeguate) degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario - si legge nel comunicato -, l'atavica carenza di personale amministrativo (in particolare del nostro Foro di Torre Annunziata) e le persistenti disfunzioni dei sistemi operativi del processo civile telematico, già oggi non consentono di far fronte all’attuale carico di lavoro: il tutto sarà ancor più acuito dalle sopravvenienze sopra richiamate.

L’insensato aumento di competenze determinerà, senza alcun dubbio, il collasso della Giustizia di prossimità.

La conferenza stampa di presentazione è prevista martedì 10 dicembre ore 12 al Tribunale di Torre Annunziata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati».