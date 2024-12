A cura della Redazione

La “Filodrammatica San Francesco APS”, compagnia amatoriale stabile del teatro San Francesco di Torre Annunziata, il 21 dicembre 2024 porterà in scena al teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei la commedia in tre atti “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo.

In occasione dei quarant’anni dalla morte del grande drammaturgo partenopeo, il gruppo teatrale torrese si unisce al “coro” delle manifestazioni e delle rappresentazioni che si moltiplicano nei teatri campani e non solo.

La finalità è benefica: il ricavato dalla vendita dei biglietti, infatti, sarà devoluto per favorire i lavori di ristrutturazione dei locali attigui al teatro “San Francesco” dove la compagnia opera da circa quarant’anni, con vari avvicendamenti di regia e direzione artistica.

La Filodrammatica recentemente si è affiliata alla F.I.T.A (Federazione Italiana Teatro Amatori) che ha concesso, tra l’altro, il patrocinio morale all’organizzazione di una rassegna teatrale amatoriale intitolata al compianto Mons. Raffaele Russo con spettacoli in programma da gennaio a maggio 2025. Tra le altre attività l’Associazione organizza laboratori di teatro per bambini, adolescenti e adulti avvalendosi della collaborazione di professionisti ed educatori.

La scelta della data del prossimo spettacolo non è casuale: il 21 dicembre 1931 andava in scena al teatro Kursaal di Napoli, in un atto unico, la prima assoluta della storia di “Natale in casa Cupiello”, il grande capolavoro della compagnia “Teatro Umoristico I De Filippo”. Lo scopo è offrire al pubblico la rappresentazione di un sogno: la ricostruzione di un mondo di valori in parte perduto dietro l’esasperata ricerca di una felicità effimera. Questo probabilmente è il presebbio vagheggiato da Eduardo.