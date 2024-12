A cura della Redazione

Contro la decisione della Regione Campania di trasferire il Centro per l’Impiego da Pompei a Boscoreale, anziché a Torre Annunziata, si è schierato apertamente il senatore del M5s Orfeo Mazzella che, insieme ad altri colleghi, ha scritto al Ministro del Lavoro per sollecitare "una risposta concreta ad uno sperpero di denaro pubblico relativo ad una decisione che sfugge alla logica".

Secondo Mazzella la decisione assunta dalla Regione Campania “è un errore che rischia di penalizzare il territorio con il più alto tasso di disoccupazione della provincia.

Torre Annunziata, grazie ai locali confiscati alla camorra in traversa Siano – continua il parlamentare del M5s -, dispone di una struttura già pronta all’uso, evitando i costosi lavori di ristrutturazione previsti per la sede scelta a Boscoreale. Pertanto, abbiamo voluto sottolineare come questa scelta non solo aumenti i costi per la finanza pubblica, ma ignori la necessità di un accesso più immediato e funzionale ai servizi da parte di una fetta di popolazione più ampia.

Torre Annunziata, inoltre, con i suoi numeri, rappresenta il luogo ideale per massimizzare l’impatto positivo del Centro per l’Impiego. Occorre un rapido cambio di rotta - conclude Mazzella - , pertanto esorto gli organi competenti ad intervenire per garantire l’efficienza nell’uso delle risorse e per monitorare la qualità dei servizi offerti. I cittadini di Torre Annunziata meritano risposte concrete e soluzioni adeguate alle loro esigenze”.