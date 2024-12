A cura della Redazione

L’attesa è finita. Finalmente sabato 14 dicembre aprirà il nuovo centro Maximall Pompeii a Torre Annunziata.

Dopo continui rinvii (15 novembre, 28 novembre, 7 dicembre 2024) ora sembra che siano stati superati tutti gli ostacoli di carattere burocratico che hanno impedito l’apertura del parco commerciale di via Plinio.

A ridosso delle festività natalizie, quindi, finalmente potremo ammirare il centro commerciale di lusso più grande del centro-sud d’Italia.

Alcuni numeri: 164 negozi suddivisi tra abbigliamenti e accessori (77), salute e bellezza (20), alimentare (3), casa e arredamento (4), elettronica (9), regalo, cultura e tempo libero (14), servizi (5), e infine a ristoranti, pizzerie e bar (32).

L’attrazione più spettacolare saranno le fontane danzanti, uno show mozzafiato che si avvale di sorprendenti effetti scenografici proprio come avviene nelle grandi città del mondo, da Dubai a Barcellona fino a Bangkok. Il getto d’acqua delle fontane raggiungerà grandi altezze, muovendosi in modo sinuoso al ritmo della musica, in una varietà di colori.

A completare l'opera, un multisala con 8 sale cinematografiche, un teatro e una sala conferenze, un hotel a 4 stelle con 130 camere.