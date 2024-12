A cura della Redazione

La comunità pastorale delle parrocchie Santa Teresa e Sacro Cuore di Gesù, in collaborazione con l’associazione musicale “Jubilate Deo” e il patrocinio del comune di Torre Annunziata, presentano il “Gran Concerto di Natale”. L’appuntamento, che rientra nel progetto “Cantando s’impara. Imparare a giocare con la musica”, è per sabato 21 dicembre 2024, alle ore 19.30, nella Chiesa Santa Teresa di Gesù in piazza Cesaro a Torre Annunziata.

Verranno eseguiti brani della tradizione francese, spagnola, anglosassone e napoletana con musiche di Adolphe-Charles Adam, Longfellows-Maks, John Rutter, S. Alfonso M. De Liguori, Roberto Murolo. Interverranno i soprani Maria Teresa Polese e Martina Sannino, il mezzosoprano Liza Ulgharaita, i tenori Davide Battiniello e Gianluca Pantaleone, il basso Davide Maria Sabatino, al pianoforte Giuseppe Leone, direttore Nicola Polese, supportati dal coro dell’Associazione Musicale “Jubilate Deo”.

All’evento parteciperanno i ragazzi dell’ACR e del catechismo.