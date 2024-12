A cura della Redazione

Sarà lo Sport Club Oplonti (Via Nazionale 921 – Torre Del Greco) ad ospitare l’evento teatrale "Arrivederci Roma" scritto, diretto, interpretato, vissuto, patito e goduto da Cinzia Annunziata, attrice e performer vesuviana. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 dicembre 2024, ore 19.30, e rappresenta il primo di cinque spettacoli di una rassegna organizzata dalla commissione cultura del sodalizio oplontino dal titolo "Il Teatro: palcoscenico della vita".

"Arrivederci Roma" è un one woman show che porta gli spettatori in un viaggio attraverso il caos e l'umanità nascosta dietro il turismo di massa a basso costo nella vibrante città di Roma e in altre località simili che hanno svenduto la propria identità a favore di un'iconografia di facciata. La storia ruota attorno a Cinthia, un'accompagnatrice turistica dall'animo vivace e dalla lingua affilata, che conduce i suoi gruppi attraverso i luoghi iconici delle città invisibili.

Attraverso un mix di comicità e tragedia, "Arrivederci Roma" offre uno sguardo schietto e provocatorio sul lato oscuro del turismo di massa, mettendo in evidenza la complessità dell'esperienza umana dietro le quinte delle cartoline turistiche. La socia emerita dello Sport Club Oplonti Emilia Pagano introdurrà lo spettacolo.