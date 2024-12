A cura della Redazione

Con l’apertura di Maximall Pompei, come era ampiamente prevedibile, si è avuto il blocco totale del traffico nelle strade in prossimità del centro commerciale.

Il nuovo piano di viabilità studiato dai tecnici della società IrgenRe e del Comune si è dimostrato insufficiente per le migliaia di auto che provenivano da tutto il comprensorio vesuviano e costiero (circa 6mila auto all’ora contro le previsioni di un flusso di 2mila auto). Così gli automobilisti sono rimasti intrappolati per ore ed ore all’interno delle loro auto prima di raggiungere l’agognata meta.

Tuttavia va detto che il piano traffico studiato era sperimentale e che, qualora se ne presentasse la necessità, andavano apportati i giusti correttivi. Ed è quello che si è studiando nella riunione indetta dal sindaco Corrado Cuccurullo con Polizia Municipale, proprietà e tecnici della IrgenRE.

“Nel corso della riunione, inoltre - come scrive il sindaco sulla sua pagina di Facebook - è anche emerso che, a causa del ritardato aggiornamento delle mappe di Google, gran parte del traffico autostradale proveniente da Napoli e diretto al Maximall è uscito al casello di Torre Annunziata Scavi, andando a congestionare via Vittorio Veneto.

Stesso problema per chi proveniva da Salerno: in questo caso il navigatore consigliava l’uscita di Boscoreale andando a congestionare via Settetermini. Questo combinato disposto, insieme al traffico urbano già di per sé eccezionale, ha trasformato piazza Imbriani e il primo tratto di via Plinio in un vero e proprio imbuto”.

Nel corso della riunione si è ravvisata anche l’opportunità di invertire alcuni ingressi e uscite del parcheggio multipiano e rivedere alcuni sensi di marcia in via Plinio. Inoltre si chiederà a Google l’aggiornamento delle mappe, e alla società Autostrade Meridionali di dare indicazioni attraverso i tabelloni elettronici.

“Noi garantiremo una maggiore presenza della Polizia Municipale - conclude Cuccurullo -, soprattutto nelle ore serali di punta e nel fine settimana. La presenza dei movieri con l’ausilio anche di indicatori a led dei parcheggi disponibili, dovrebbe consentire una gestione migliore del traffico. Comprendiamo la difficoltà del momento. Chiediamo a tutti pazienza e collaborazione. Siamo davanti a un’opera che sta trasformando completamente quella porzione di territorio e l’intera città”.