Open Christmas Day al IV Circolo didattico di Torre Annunziata dedicato alla Scuola Primaria e alla Scuola dell'Infanzia.

Momenti ricchi di attività meravigliose, con l'entusiasmo degli alunni, la creatività delle insegnanti e la partecipazione calorosa delle famiglie, che hanno reso le giornate davvero magiche.

C’è stata anche una splendida giornata di sport, musica e divertimento. Le attività sportive sono state impreziosite dall'entusiasmo e dall'energia contagiosa del gruppo di majorette.

I piccoli alunni di 5 anni della Scuola dell'Infanzia hanno emozionato tutti con un meraviglioso coro di Natale, portando gioia e spirito natalizio nei cuori di tutti i presenti. La serata è stata arricchita dalle entusiasmanti attività di continuità svolte con gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria.

Nell’ambito della manifestazione c’è stato annche il Gioco dei Pacchi. La comunità scolastica ha vissuto l’emozione del celebre programma di Rai 1 “Affari tuoi”, interpretato in una speciale versione natalizia. Gli alunni delle classi 4C e 4D si sono messi in gioco, tra risate, colpi di scena e tanto divertimento, regalando momenti unici.

Una menzione va alla dirigente scolastica, prof. Maria Pisciuneri e alla segretaria, dott. Giovanna Contento, per il prezioso lavoro di coordinamento. Senza dimenticare le docenti, il personale Ata, sempre fondamentale per la buona riuscita di ogni evento, e in particolare le insegnanti Giordano, Piacente, Scassillo e Sparavigna, per l'instancabile impegno organizzativo.