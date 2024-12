A cura della Redazione

A Torre Annunziata arriva la Magia del Rena Land Christmas!

“Nei week end del 21-22, 28-29 dicembre ed in quello del 4-5 gennaio - si legge in una nota degli organizzatori - sarai il benvenuto al Rena Land Christmas, evento che si terrà sulla spiaggia del Rena Nera Beach dove sarà allestita una grande piazza sul mare che incanterà visitatori di tutte le età. Immagina un luogo dove il mare incontra la magia del Natale, un posto dove l'atmosfera romantica e accogliente si fonda con la vivacità di un grande evento”.

In un momento nel quale l’attenzione è catalizzata dal nuovo centro commerciale MaxiMall Pompeii si vuole offrire una alternativa concreta attraverso una offerta che valorizzi il territorio combinando natura, cultura e artigianato distinguendoci dal classico ambiente commerciale.

Passeggiando tra gli spazi espositivi si può scoprire una vasta gamma di prodotti unici e fatti a mano, dalle decorazioni natalizie agli accessori di moda, ogni stand offrirà qualcosa di speciale che richiamerà all'essenza del Natale.

L’area food consentirà una sosta rilassata per passare del tempo insieme e gustare le specialità del territorio. Si potrà assistere a spettacoli emozionanti e concerti che spazieranno dai classici natalizi alla musica contemporanea. Gli artisti si esibiranno per creare un'atmosfera indimenticabile.

Per i più piccoli aree tematiche per immergersi nell'atmosfera natalizia, per gli adulti, Rena Land Christmas offrirà angoli di intrattenimento che combinano relax e divertimento; i giochi di società a tema natalizio sono perfetti per passare del tempo con amici e famiglia, creando ricordi preziosi.

L'animazione sarà affidata all'agenzia Funny Show Spettacoli. Ogni giornata prevederà attrazioni, animazione e laboratori. Tutte le domeniche sono previsti live show e spettacoli interattivi. L'Associazione Cives inter Pares sarà presente per tutti i week-end e farà partecipare i più piccoli con laboratori creativi e la realizzazione di manufatti natalizi da portare a casa come ricordo dell’esperienza vissuta.

Nella giornata del 21 dicembre la società Prima Vera, organizzerà dei giochi a tema riciclo per sensibilizzare famiglie e bambini sull’importanza della tutela ambientale. La Cooperativa Sociale Rugiada sarà con noi tutti i week-end per far conoscere il proprio impegno sul territorio. Vi aspettiamo per scoprire insieme tante altre sorprese!