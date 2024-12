A cura della Redazione

"Desidero esprimere personalmente, e nel ruolo istituzionale, solidarietà e vicinanza al Presidente dell'Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, Antonello Sannino, per le vergognose minacce di morte ricevute".

Così dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, con delega alle pari opportunità e politiche di genere, Loredana Raia.

“Sannino - ricorda Raia - in questi anni si è battuto da Presidente dell'Arcigay per per l'affermazione dei diritti civili, contro l'omofobia, per una cultura inclusiva, con esperienze molto significative sul territorio, tant'è che è diventato un punto di riferimento importante non solo per la comunità Lgbtqia+ , ma più in generale per tutti e tutte coloro che quotidianamente si impegnano per far esprimere a pieno la persona e i propri diritti.

Questi atti intimidatori - sottolinea Raia - confermano il lavoro importante che come Regione Campania, insieme all'Osservatorio, dobbiamo proseguire, con ancora maggiore tenacia e concretezza, per contrastare una cultura dell'odio e dell'intolleranza".