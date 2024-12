A cura della Redazione

L’apertura di Maximall Pompeii non sta facendo dormire sogni tranquilli al sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo a causa dei problemi legati alla viabilità.

Nell’ultimo week end il traffico è andato completamente in tilt a causa della forte concentrazione di auto (6mila all’ora sulle strade rispetto alle 2mila previste). Ciò ha costretto Comune e società IrgenRe di rivedere il piano traffico per cercare di valutare i correttivi da apportare al piano viabilità.

Un primo provvedimento è stato quello di ripristinare il doppio senso su via Plinio. Rimane a senso unico, in direzione Pompei, solo il tratto all’altezza dell’ex Deposito Eav, per evitare ingorghi all’incrocio con via Settetermini, che resta a senso unico. Chi proviene da Pompei dovrà utilizzare l’anello entrando in Traversa Penniniello.

Inoltre si sta studiando la possibilità di modificare il senso di marcia di alcune strade del quartiere, mentre nel contempo si pensa ad una maggiore presenza degli agenti di Polizia Municipale in piazza Imbriani, specialmente nelle ore serali e nei fine settimana.

“I provvedimenti adottati e quelli in arrivo - afferma il sindaco - non sono definitivi ed è necessario continuare le sperimentazioni fino ad una soluzione di massimo equilibrio possibile. Il Maximall Pompeii è un’opera destinata a trasformare l’intera area. Saranno, tuttavia, necessarie ancora pazienza e collaborazione perché il traffico, soprattutto durante le festività, sarà comunque intenso, come accade in ogni centro commerciale o centro abitato in questo periodo”.