Concerto natalizio all’Istituto Comprensivo Pascoli-Siani di Torre Annunziata.

Come ogni anno la dirigente Daniela Flauto, insieme alla sua squadra di insegnanti e collaboratori, organizza il concerto natalizio per augurare ai genitori degli alunni e alla cittadinanza tutta un buon Natale.

Anche quest’anno, presso la chiesa dello Spirito Santo, si è tenuto lo spettacolo “Voci dal cielo” (Per la Nascita del Verbo). Protagonisti l’orchestra, il coro, l’essemble di flauti, gli attori e i piccoli coristi del quarto circolo didattico Cesaro.

Il Santuario era gremito di persone accorse ad ascoltare questi talenti che hanno regalato emozioni uniche attraverso la musica e il canto, diffondendo un messaggio chiaro: “Nella vita non bisogna mai arrendersi, non si è mai soli. La nascita di Gesù porterà sempre pace e amore nei cuori di crede”.

Standing ovation per tutte le esibizioni. L’orchestra ha guidato in maniera magistrale le voci del coro. Particolarmente intensa la performance di Lady D, celebre canzone di Elton John, cantata dal solista Bruno Anastasio, accompagnato dall’inconfondibile voce lirica di Enrico Vicinanza. Perfetta anche Feliz Navidad e la canzone del Pescatore. Tanti i brani proposti dai talentuosi ragazzi, e appare quasi impossibile farne una selezione visto che sono stati tutti eseguiti alla perfezione. Ciò che ha colpito è la grande professionalità di questi ragazzi che, come i grandi professionisti, erano concentrati in ciò che suonavano o cantavano, ed è questo che ha creato l’atmosfera giusta.

“Grazie ai miei docenti, alla dirigente del IV Circolo Maria Pisciuneri, ai miei collaboratori, e i genitori per aver anche quest’anno organizzato una serata magica. Ma il vero ringraziamento va ai ragazzi che attraverso la loro arte riescono a donarci momenti indelebili ed emozioni autentiche”. Con queste parole la dirigente Daniela Flauto saluta i partecipanti alla manifestazione.

Da sempre il coro e l’orchestra rappresentano il fiore all’occhiello della Pascoli – Siani. Quest’anno hanno aderito la classe di teatro e quella di danza. I più piccoli hanno ballato il valzer. Insomma una scuola di talenti a 360 gradi. Presente anche l’assessore della cultura e istruzione Pina Nappo, che si è dichiarata compiaciuta e onorata di assistere ad una entusiasmante manifestazion. E a lei va l’espressa richiesta della dirigente Flauto di ridare alla città l’istituto Siani, che sarà sempre l’emblema e il simbolo di legalità non solo per il nome che porta. Questo sarebbe il vero miracolo di Natale.

Pe la grande orchestra: I maestri Angela Cirillo, Valeria Rea, Mariangela Coppola, Umberto D'angelo, Ilaria Somma.

Per Il coro: Enrico Vicinanza, Rosaria Campana, Tiziana Minniti, Jolanda Russo, Rosanna de Caro, Anna La Rana.

Per il teatro: Elettra Possumato, Sonia Scarpa, Mena Antigone Petrone.

Per il ballo: Maestra Laura Langella.