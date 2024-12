A cura della Redazione

La magia del Natale è anche entusiasmo dello shopping cittadino con "La Notte del Commercio" a Torre Annunziata.

Sabato 21 dicembre in occasione delle festività natalizie ritorna sul corso cittadino la Notte Bianca. Una serata pensata per valorizzare i negozi di prossimità e regalare a tutta la cittadinanza un’esperienza unica di festa e condivisione. Dalle 18.00 alle 22.30 sarà chiuso al traffico l’intero corso cittadino, dall’angolo con via Maresca fino a Palazzo Criscuolo, per accogliere residenti, famiglie e visitatori.

“Durante la "Notte del Commercio" i negozi rimarranno aperti fino a tarda serata, offrendo promozioni speciali e idee regalo per tutti – spiega l’assessore alle attività produttive Alfonso Ascione –. L’amministrazione comunale intende sostenere il commercio locale, attraverso iniziative che stimolino i residenti e i visitatori di altre città a venire a Torre Annunziata. I nostri negozi non sono solo dei punti vendita, sono parte della nostra vita, fatti di volti familiari e di tradizioni tramandate di generazione in generazione”.

“Il corso cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli dal vivo, artisti di strada, musica e animazione pensati per coinvolgere grandi e piccini - spiega l’assessore alla Cultura Lina Nappo -. Per i più piccoli, saranno presenti attrazioni dedicate, come laboratori creativi natalizi in Villa Parnaso, mentre le famiglie potranno godersi una passeggiata tra le vetrine illuminate e assistere al concerto previsto in Piazza Cesaro e gli spettacoli itineranti in altri punti della città”.

“L’iniziativa punta a stimolare gli acquisti nei negozi di vicinato, veri protagonisti della vitalità cittadina, promuovendo al contempo una forma di consumo sostenibile e di qualità – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – Entrare in un negozio significa sostenere chi, ogni giorno, rende viva Torre Annunziata con il proprio impegno”.

Una nota a margine dell'iniziativa. Lungo corso Vittorio Emanuele III (isola pedonale), dove gli alberi non sono ancora stati potati, i marciapiedi sono invasi da foglie. Si spera almeno che nel pomeriggio di sabato gli operatori ecologici entrino in azione per spazzolare bene i marciapiedi, sia per dare un aspetto più decoroso alla strada che per permettere ai pedoni di passeggiare tranquillamente senza il pericolo di scivolare sulle foglie.