A cura della Redazione

L'ultima puntata della fiction "Vincenzo Malinconico, l'avvocato d'insuccesso", trasmessa su Rai Uno, ha suscitato molte reazioni da parte non solo dei nostri lettori, ma anche di amministratori di Torre Annunziata.

Tra questi il consigliere comunale di Torre Annunziata Fabio Giorgio (capogruppo PD).

Pubblichiamo il testo della sua lettera inviata al regista della serie TV Luca Miniero:

"Gentile Luca Miniero, con grande rispetto per il suo lavoro e per la sua capacità di raccontare storie che emozionano, desidero condividere alcune riflessioni in merito alla rappresentazione della nostra città Torre Annunziata nel suo progetto.

La nostra città è molto più di un semplice scenario o una cornice per una narrazione negativa. È un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni, un crocevia di vite e sogni che merita di essere raccontato con autenticità e sensibilità.

Mi rendo conto che ogni racconto ha una prospettiva e che l’arte talvolta richiede interpretazioni creative. Tuttavia, è fondamentale che questa libertà non comprometta l’immagine reale della città e della sua comunità. Ogni distorsione o semplificazione potrebbe rischiare di trasmettere un’immagine parziale o ingiusta, influenzando negativamente la percezione che il pubblico ha di noi, e di questa meravigliosa città

La nostra comunità ha affrontato sfide, ma è proprio attraverso queste difficoltà che siamo cresciuti, costruendo una realtà fatta di resilienza e bellezza. Sarebbe un privilegio vedere la nostra città rappresentata in modo completo, mettendo in luce non solo le sue complessità, ma anche le sue straordinarie qualità.

La invitiamo a venire a conoscere meglio il cuore pulsante di questa città: le persone, i luoghi simbolici, le storie che la rendono unica. Saremo lieti di accompagnarla in questo viaggio, certi che un racconto più autentico possa arricchire anche la sua visione artistica.

Con sincera ammirazione per il suo lavoro".