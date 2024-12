A cura della Redazione

Sabato 21 dicembre 2024 la Chiesa di Santa Teresa di Gesù in Torre Annunziata ha ospitato un evento musicale che ha scaldato i cuori di tutti i presenti: il Gran Concerto di Natale. Un appuntamento che ha unito musica, fede e comunità, dando vita a un'esperienza unica nel suo genere, frutto del lavoro e dell’impegno di tutti i partecipanti.

Il concerto è stato il risultato di un progetto speciale, il laboratorio musicale intitolato "Cantando si impara", che ha coinvolto non solo adulti, ma anche bambini e ragazzi del catechismo e dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi). Il laboratorio, che ha preso vita nei mesi precedenti, ha dato l'opportunità a tutti i partecipanti di avvicinarsi al mondo della musica, imparando a cantare insieme e a condividere l’emozione della preparazione di un evento così speciale.

Ad aprire la serata, il parroco Don Domenico Panariello ha voluto rivolgere alcune parole di accoglienza e riflessione alla comunità. «Il Natale non è solo un momento di celebrazione, ma una occasione di unione, di crescita spirituale e di condivisione – ha detto Don Domenico –. Oggi, con questo concerto, vediamo concretizzarsi il lavoro di tanti, grandi e piccoli, che con impegno e passione hanno dato vita a questa bellissima esibizione. La musica è un linguaggio universale che ci avvicina, ci fa sentire più vicini a Dio e gli uni agli altri».

Il concerto è stato diretto dal maestro Nicola Polese, che con grande maestria ha guidato il coro polifonico Jubilate Deo, composto da voci esperte e giovani promesse. La performance è stata un viaggio tra canti natalizi tradizionali e brani più moderni, tutti scelti per evocare la magia del Natale e trasmettere un messaggio di speranza e di pace. Il coro, con le sue voci incantevoli, ha regalato emozioni intense, mentre i bambini e i ragazzi del laboratorio hanno arricchito il programma con la loro gioia e spontaneità.

Il Gran Concerto di Natale è stato un successo che ha dimostrato il grande lavoro di squadra, la passione per la musica e l’amore per la propria comunità. Un momento di festa che ha unito diverse generazioni, offrendo uno spettacolo che ha reso il Natale ancora più speciale per tutti i partecipanti e per gli ascoltatori presenti. La serata si è conclusa in un clima di serenità e gratitudine, con la promessa di continuare a camminare insieme, sostenuti dalla bellezza della musica e dalla forza della fede.

MATTIA SOFFITTO