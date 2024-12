A cura della Redazione

Una Vigilia di Natale a Torre Annunziata con un freddo così intenso non ce la ricordavamo da parecchi anni. E nonostante tutto le strade sono state prese d’assalto dalla gente per fare gli ultimi acquisti di Natale e per il tradizionale brindisi tra amici.

Due i luoghi dove si è avuta la maggior concentrazione di giovani: la Curva di via Gino Alfani e il tratto antistante il bar Gemini di corso Umberto I.

Tuttavia, mentre nella prima location era stata istituita l’isola pedonale, nella seconda le auto sono transitate regolarmente, seppur con molta difficoltà.

Il sindaco Corrado Cuccurullo, in un video pubblicato sulla sua pagina di Facebbok, ha fatto gli auguri alla Città e ai suoi concittadini.

“Il 2024 è stato un anno ricco di eventi per la nostra città - ha detto -. Ci sono state le elezioni ed ora c’è una nuova amministrazione. Abbiamo incominciato da subito ad impegnarci. Alcune cose sono state realizzate, alcuni cantieri tra cui lo stadio, monsignor Orlando e L’hub portuale sono stati avviati o addirittura accelerati i lavori. Allo stesso modo le procedure per assumere i vigili urbani e tanto altro. Ma ci sono state anche delle difficoltà che non vanno nascoste, anzi al contrario ci devono ancora di più fare impegnare. Il mio augurio e per un 2025 prospero per la città, per le famiglie, per tutti i miei concittadini. Davvero un 2025 ricco di gioia”.