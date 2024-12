A cura della Redazione

Al via le iniziative di fine anno e inizio anno messe in campo nel sociale dall’Associazione italiana contro la violenza negli stadi (A.I.Co.Vi.S.).

E a supportare l’azione ormai quasi trentennale del presidente Rosaio Iannucci, per gli eventi a cavallo fra Natale 2024, Capodanno e l’Epifania 2025, ci sono come sempre personalità di spicco di Torre Annunziata che rappresentano le eccellenze dei settori più disparati: sport, giornalismo, cultura, imprenditoria.

Il “Natale in corsia” per il 2024 ha visto in campo Iannucci e i suoi per l’undicesima edizione e, lo scorso 25 dicembre, ha già portato dolciumi, panettoni e una ventata di allegria a pazienti grandi, ma soprattutto piccoli, dell’Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli. In passato l’iniziativa aveva toccato anche diversi altri presidi sanitari in provincia di Napoli e Salerno, fra cui l’”Umberto primo” di Nocera Inferiore, il “S. Anna e SS. Maria della Neve” di Boscotrecase e il “San Leonardo” di Castellammare.

Panettoni, dolciumi e caramelle sono stati distribuiti ai piccoli pazienti proprio nella mattinata di Natale, grazie anche al prezioso ruolo della dottoressa Maria Grazia De Simone che ha fatto da collante tra l’Aicovis e l’azienda ospedaliera.

“Sono tanti coloro che ci hanno supportato per rendere ancora una volta possibile questo momento di gioia per i bambini. Tantissimi. Ma fra tutti, senza per questo sminuire nessuno, vorrei citare Ciro Immobile, Stefano de Martino, Irma Testa, Massimo Corcione, Marco Guida, Enzo Sica, Maurizio Nicita, Vincenzo Setaro, il sindaco Corrado Cuccurullo Vincenzo De Luca, Mario Casillo, la ditta La Stuzzicante e il giornalista e scrittore Giovanni Taranto, autore dei romanzi della serie del Capitano Mariani, che è il nuovo ambasciatore Aicovis per il 2024-2025”.

L’organizzazione nata per liberare il calcio e lo sport dagli eccessi violenti che nei periodi più bui avevano trasformato gli stadi in campi di battaglia, nel tempo ha esteso la propria azione a iniziative contro il razzismo, nello sport ma anche nella vita di ogni giorno, e contro il bullismo.

Ora, con lo spartiacque di San Silvestro 2024/Capodanno 2025, Iannucci si prepara ad altre date importanti: per la prossima Befana, “Un sorriso in corsia” sarà fra i piccoli pazienti dell’Ospedale “San Leonardo” stabiese per la distribuzione delle calze con caramelle, cioccolatini e dolciumi.