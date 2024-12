A cura della Redazione

L'adozione su larga scala della tecnologia ha impattato anche sul settore assicurativo, che negli ultimi anni ha sentito la necessità di affiancare ai classici canali fisici un'esperienza totalmente digitale.

Questa evoluzione ha favorito lo sviluppo delle assicurazioni online, tramite servizi diretti che permettono di scegliere qualunque genere di copertura con un processo semplice e immediato.

Innovativi ed efficienti, questi canali contribuiscono a portare il futuro dell'industria assicurativa online, rivoluzionando il mercato delle polizze, alla luce delle più attuali tecnologie.

Assicurazioni online: efficienza, trasparenza e risparmio

La diffusione delle polizze online sta portando sul mercato assicurativo innanzitutto dei prodotti semplici da stipulare e da gestire.

Gli utenti possono infatti procedere al processo d’acquisto in tempi rapidi, direttamente online, così come amministrare i più diversi aspetti dell’assicurazione direttamente dalla propria area personale, che si tratti dell’apertura di un sinistro, del pagamento del premio, della sospensione oppure del rinnovo della polizza.

In più, è importante sottolineare come questi prodotti hanno contribuito ad accrescere la competitività del mercato: le compagnie digitali, infatti, in genere formulano premi più convenienti perché non hanno da sostenere spese per la gestione di filiali fisiche.

Un risparmio che può essere ancora maggiore, effettuando una fase di confronto delle varie proposte disponibili tramite appositi portali di comparazione. Guardando alle assicurazioni online su Facile.it, per esempio, è possibile disporre di un’ampia varietà di scelta, con l’opportunità di richiedere un preventivo del tutto personalizzato per usufruire di una copertura del tutto su misura.

A completare il quadro, la possibilità di pagare con portafogli digitali o con moltissime altre forme di pagamento online, che rendono il processo molto più veloce ed estremamente sicuro.

L'analisi dei dati nel settore assicurativo

Il mercato delle polizze oggi gode dei vantaggi dell'analisi dei dati, un processo indispensabile per garantire l'accesso a prodotti su misura e migliorare le interazioni con i clienti.

La raccolta, l'analisi e l'archiviazione dei dati sono diventate infatti essenziali per rendere la fase di sottoscrizione più accurata, garantire una più rapida gestione dei sinistri, rispondere in modo tempestivo ai reclami e fornire informazioni sempre aggiornate.

Tramite una corretta analisi dei dati le aziende possono inoltre eliminare ogni aspetto legato alla burocrazia, consentendo ai clienti di completare ogni processo in modo estremamente intuitivo, comodamente da remoto.

L'AI e l'analisi predittiva per la prevenzione del rischio

Grazie alle nuove tecnologie, il mondo delle polizze sta adottando progressivamente anche un modello basato sulla prevenzione del rischio, attraverso il quale, valutando i dati inseriti, si possono calcolare le probabilità degli eventi futuri e adattare le relative strategie di pricing.

Al centro di questa rivoluzione, l'AI e l'analisi predittiva che, come messo recentemente in evidenza anche dal Segretario Generale IVASS, Stefano De Polis, permettono di analizzare accuratamente tutti i fattori di rischio e formulare, di conseguenza, un preventivo quanto più possibile personalizzato.

Questo modello garantisce vantaggi sia per le compagnie sia per i clienti più virtuosi, che possono beneficiare di premi più competitivi strutturati sulla base dei loro comportamenti.