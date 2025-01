A cura della Redazione

Si è svolta ieri pomeriggio a Torre Annunziata, presso Palazzo Criscuolo, la cerimonia di consegna degli attestati di merito per 35 studenti di Torre Annunziata.

L’iniziativa era rivolta agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di I grado e del quinto anno della scuola secondaria di II grado, che la scorsa estate si sono diplomati con il massimo dei voti.

A consegnare i premi il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Lina Nappo. “Siamo orgogliosi di premiare gli studenti per l'impegno profuso negli studi e per i risultati eccellenti conseguiti – affermano il sindaco e l’assessore -. L’importo che ogni ragazzo ha ricevuto potrà essere speso presso le librerie accreditate con l’Ente per l’acquisto di libri. In totale abbiamo distribuito 19 borse di studio, alcune da 225 euro e altre da 450 euro, per un totale di circa 7.600,00 euro. Questi studenti hanno dimostrato capacità e talento e rappresentano esempi virtuosi e contagiosi. E’ un'iniziativa che abbiamo voluto confermare quest’anno perché mette al centro la cultura e la formazione dei nostri giovani. E’ uno strumento non solo per gratificarli, ma anche per incentivarli e investire nella crescita personale”.