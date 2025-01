A cura della Redazione

Domenica 5 gennaio 2025 la comunità della Chiesa di Santa Teresa a Torre Annunziata ha vissuto un momento di grande coinvolgimento e partecipazione con il corteo presepiale che ha animato le strade del circondario, al termine della Solenne Celebrazione delle ore 10. La sfilata, che ha avuto come punto di partenza la Chiesa di Santa Teresa in piazza Ernesto Cesaro, si è snodata fino alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dove i partecipanti hanno vissuto un momento di emozione e spiritualità.

Il corteo, in perfetto stile '700 napoletano, ha visto la partecipazione di numerosi figuranti, tra cui adulti e giovanissimi della comunità, che ogni giorno si dedicano con impegno alle attività sociali promosse dalla parrocchia. I membri di queste due realtà – il gruppo adulti e il gruppo giovanissimi – si sono uniti per rendere ancora più speciale questo appuntamento, indossando costumi d’epoca e portando in scena una rievocazione vivace e suggestiva, che ha riportato i presenti nel cuore della tradizione napoletana.

Arrivati alla Chiesa del Sacro Cuore, il corteo è stato accolto con entusiasmo dai bambini della catechesi e dell'ACR, che hanno avuto la possibilità di vivere un momento indimenticabile. Dopo il tradizionale bacio del Bambinello, la befana, con la sua allegria e bontà, ha sorpreso i piccoli partecipanti con simpatici doni, donando loro un sorriso e un ricordo speciale della festa dell’Epifania.

Don Domenico Panariello, parroco della Comunità Pastorale del S. Cuore e di S. Teresa, ha voluto esprimere parole di gratitudine e speranza alla comunità: «Oggi, in questo corteo, vediamo non solo una tradizione che si rinnova, ma anche il segno tangibile della solidarietà e dell'amore che ogni giorno anima la nostra parrocchia. L’impegno di adulti e giovani nella cura del prossimo è il vero dono che possiamo offrire a Gesù Bambino».

Concludendo la giornata, il corteo presepiale ha saputo trasmettere non solo il calore della tradizione napoletana, ma anche l’importanza della comunità e della fede che la unisce, rendendo l’Epifania un'occasione di festa e di riflessione.