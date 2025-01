A cura della Redazione

Come un orologio svizzero, si ripete da anni l’appuntamento dell’Aicovis di Torre Annunziata nei riguardi dei piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale di Castellammare di Stabia.

Stamattina, giorno dell’Epifania, accompagnato dai soci dell’ “Associazione contro la violenza negli stadi e contro il bullismo”, Salvatore Monaco, consigliere comunale, e Ugo Sobra, il presidente Rosario Iannucci ha consegnato calze ripiene di leccornie e giocattoli ai piccoli degenti del San Leonardo della città stabiese.

La dottoressa Mariagrazia Coppola ha accolto la delegazione dell’Aicovis esprimendo la sua gratitudine per il bellissimo gesto verso i suoi piccoli pazienti, entusiasti di ricevere i doni della Befana.

“Tra i donatori di sorriso – afferma Iannucci - vorrei ringraziare Ciro immobile, Stefano de Martino, Irma testa Massimo Corcione, Marco Guida, Enzo Sica, Vincenzo Setaro, Antonio Gagliardi, Corrado Cuccurullo, Mario Casillo, David Cosma, Alessandra Menzione, Francesco Bottiglieri, Germaine Popolo Antonio Ziveri, Gigi Palumbo, Raffaele Verdezza, Giovani Taranto, Angelo Casillo, Felicio Izzo e Felice Telese, sperando di non aver dimenticato nessuno. Vedere il sorriso sul volto di questi piccoli pazienti ti riempie il cuore di gioia e ti spinge a fare sempre di più per alleviare, seppure per poche ore, le loro sofferenze.

Le iniziative “Natale in corsia”, con la consegna di panettoni ai pazienti del Cardarelli di Napoli, e “Un sorriso in corsia” di oggi, per i piccoli pazienti del San Leonardo, sono due appuntamenti irrinunciabili e sicuramente saranno riproposti anche negli anni a venire, per la gioia di bambini e adulti, ma soprattutto di tutti quelli che contribuiscono con la loro generosità a portare sorrisi in corsia”.