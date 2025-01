A cura della Redazione

A causa dei lavori di collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di foce del Sarno, è cambiata la viabilità in via Gino Alfani.

Infatti a decorrere da oggi, 7 gennaio 2025, e fino al 17 gennaio è istituito il divieto di sosta e fermata, per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata, in via Gino Alfani all’altezza dell’intersezione con via Fusco.

Inoltre, durante i lavori, la carreggiata sarà temporaneamente ristretta, con contestuale senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico e/o movieri.

E’ istituito, infine, il limite di velocità fissato nel massimo in 30 km/h e il divieto di sorpasso in via Gino Alfani all’altezza dell’intersezione con via Fusco.