A cura della Redazione

Grazie anche alle continue innovazioni tecnologiche e alle grafiche di gioco immersive, il settore del gioco online cresce in modo esponenziale. Non solo, a incentivare sempre più la scelta dei giocatori a favore dei siti online piuttosto che delle sale fisiche, sono le strategie di marketing e i diversi incentivi che i primi offrono e che sono in grado di catturare l'attenzione degli utenti, come ad esempio i bonus casinò elencati nelle seguente pagina su sitiscommesse.com, tra cui free spins, bonus senza deposito e tanti altri. Tutte offerte che i casinò fisici difficilmente sono in grado di proporre ai propri clienti. Questi sono solo alcuni dei motivi per i quali il comparto online in questi ultimi anni ha di gran lunga superato quello fisico, anche se in primis banalmente a fare la differenza sono la maggior comodità e la maggior accessibilità, che consentono ai giocatori di poter prendere parte alle loro attività ludiche preferite anche all'interno delle loro quattro mura di casa. L'unica cosa di cui hanno bisogno, infatti, è una connessione stabile e veloce. Tutto questo è testimoniato dal fatto che nel 2024 si stima che circa un quarto della popolazione abbia dedicato del tempo al gioco online, sia nelle grandi città che nei piccoli Comuni.

La crescita del gioco online e il calo di quello fisico

Secondo quanto riportato dagli studi effettuati da Nomisma e dall'Osservatorio Nazionale, nel corso del 2024 ci sarebbe stato un incremento del 21% per quanto concerne il giro d'affari relativo al mondo delle scommesse, settore purtroppo attenzionato anche dalle organizzazioni criminali proprio per gli importanti volumi di gioco. Si tratta di numeri che riguardano diverse fasce d'età di coloro che popolano il nostro Paese, anche se, soprattutto online, viene evidenziato come a giocare siano maggiormente gli adulti rispetto ai giovani. Nel 2014 i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che si cimentavano in attività legate al gioco erano circa il 56%, poi sono diventati il 48% nel 2018-2019 e oggi sono calati fino ad arrivare al 42%.

In particolar modo tra i più anziani, invece, c'è stato un aumento del tasso di interesse soprattutto in relazione alle scommesse sportive. Tuttavia, gli over 65 sono anche quei giocatori che restano ancorati al gioco fisico e che rappresentano una percentuale decisamente ridotta rispetto a tutti coloro che si sono spostati sul digitale. La tendenza degli ultimi anni quindi è quella del passaggio dal gioco fisico a quello online, questo per via dello sviluppo delle piattaforme digitali e delle promozioni e degli incentivi che vengono messi a disposizione degli utenti. Un ruolo importante in questo senso però è stato rivestito anche dalla regolamentazione del gioco online, che ha reso l'ambiente sul web, sempre a rischio truffe, più sicuro ed affidabile rispetto al passato.

Il futuro del gioco in Italia

Definire il futuro del gioco in Italia già da adesso non è facile, perché ormai siamo stati abituati al fatto che ogni giorno si compiono dei passi in avanti giganteschi dal punto di vista della digitalizzazione e dello sviluppo di nuove innovazioni tecnologiche, che hanno rivoluzionato qualsiasi settore, compreso quello del lavoro. Basti pensare a quanto sia cambiato quello del gioco in così poco tempo, cominciando ad adottare delle soluzioni innovative come l'Intelligenza Artificiale, la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale. Si tratta di tipi di tecnologie in grado senza ombra di dubbio di migliorare l'esperienza di gioco del videogiocatore, rendendola maggiormente coinvolgente ed immersiva. Per quanto concerne l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, invece, alcune piattaforme stanno già cominciando ad utilizzarla in modo tale da creare degli algoritmi che possano analizzare le preferenze dei giocatori per personalizzare il più possibile l'esperienza di gioco. Sono anche questi tutti fattori fondamentali che continuano giorno dopo giorno a contribuire alla crescita del comparto online a dispetto di quello fisico.