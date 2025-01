A cura della Redazione

Circolazione in tilt nell'area del centro commerciale Maximall Pompeii a Torre Annunziata, prove anti-caos del Comune.

Ieri pomeriggio l’ennesimo tavolo tecnico tra i rappresentanti dell’Ente di Palazzo Criscuolo e i tecnici delle società IrgenRe per affrontare e apportare modifiche ad un piano traffico che, soprattutto nei week end e nei gironi di festa, crea grossi ingorghi nelle strade in prossimità del parco commerciale Maximall Pompeii.

Al di là dell’enorme flusso di traffico, con la circolazione di migliaia di auto tutte dirette nello stesso posto, e nonostante si sia studiato ed attuato un apposito piano di traffico, la situazione non migliora di molto. Ecco allora che si cerca di trovare soluzioni per decongestonare le strade che portano al polo commerciale.

Una prima soluzione avanzata è l’inversione di marcia in via Melito, la strada che collega via Roma con via Vittorio Veneto, in modo da evitare agli automobilisti diretti in quest’ultima strada di transitare per piazza Imbriani.

Sarà potenziata, inoltre, la segnaletica sia su strada che alle uscite dai parcheggi del Maximall così da facilitare la direzione delle auto in base alla loro destinazione (così come avevamo suggerito noi in un precedente articolo). Inoltre saranno resi disponibili maggiori stalli per la sosta in viale Manfredi e si renderà completamente utilizzabile l’area dell’ex mercato ortofrutticolo per la sosta delle auto (ora è libero a metà).

La società IrgenRe, infine, sta pensando di acquisire un’area delle Ferrovie dello Stato per rendere disponibile altre centinaia di posti auto che andrebbero ad alleggerire i parcheggi multipiano del Maximall.

Intanto continuano i lavori all’interno dell’area centro commerciale per il completamento dell’albergo a 4 stelle con 130 camere, e del multisala, con 8 sale cinematografiche, un teatro ed una sala congressi.

Ma quello che maggiormente colpisce i visitatori del polo dello shopping e del tempo libero è lo spettacolo della fontana danzante, una delle fontane più grandi del mondo. Gli orari della performance sono: 13,30 - 14,30 - 17,00 - 19,00 - 21,00.