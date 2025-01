A cura della Redazione

Questa sera, alle ore 19:00, presso la Chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori a Torre Annunziata, si terrà un'importante assemblea congiunta che vedrà coinvolti i comitati di quartiere "Torre Centrale" e "Penniniello", insieme al coordinamento dei commercianti di Torre Centrale.

L'incontro si concentrerà sulla problematica del traffico, aggravata dall'apertura del centro commerciale Maximall Pompeii e dall'attuale piano della viabilità, che nei momenti di maggiore congestione sta seriamente compromettendo la qualità della vita dei residenti. Nel corso dell'assemblea, verranno presentate proposte concrete, frutto delle discussioni avvenute nella precedente riunione. Queste proposte saranno sottoposte all'attenzione del sindaco Corrado Cuccurullo e dell'assessore alla Mobilità Daniele Carotenuto, che sono stati invitati a partecipare e a discutere attivamente.

L'obiettivo principale è quello di individuare soluzioni efficaci per migliorare la gestione del traffico e ridurre il suo impatto sulla vita quotidiana degli abitanti.

I comitati evidenziano quanto sia fondamentale instaurare un dialogo aperto con la comunità locale. Ritengono che "le recenti modifiche al piano della viabilità possano affrontare alcune delle problematiche esistenti, ma senza un confronto costruttivo con la cittadinanza, non riusciranno mai a soddisfare pienamente le necessità della popolazione".

Questo incontro rappresenta un momento importante per promuovere un coinvolgimento attivo della popolazione. È un'opportunità per tutti gli attori coinvolti di ascoltare le voci dei cittadini e lavorare insieme verso soluzioni condivise. La speranza è che, attraverso un dialogo aperto e collaborativo, si possano trovare risposte concrete, migliorando così la qualità della vita nel quartiere e garantendo un futuro più vivibile per tutti.