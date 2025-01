A cura della Redazione

Lo sversamento illegittimo dei rifiuti è uno dei problemi che da sempre investe Torre Annunziata. La PrimaVera, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, non fa neppure in tempo a prelevare i cumuli di immondizia sparsi per la città, che il giorno dopo ricompaiono di nuovo.

Questo problema ha spinto il consigliere comunale opposizione Maurizio Palumbo (Fare Democratico) a scrivere alla PrimaVera per capire l’entità del fenomeno e quali le strategie da adottare per limitare lo sversamento abusivo di rifiuti sul territorio.

“L’abbandono dei rifiuti – risponde l’amministratore unico della PrimaVera Eugenio Piscino - rappresenta una problematica purtroppo che continua a crescere così come aumentano le segnalazioni di cittadini (anche correlate da foto) su tale fenomeno. Queste situazioni determinano una lunga serie di problemi, in primis un aumento della percentuale dei rifiuti indifferenziati, un aumento (consistente) dei costi per lo smaltimento e, non per ultimo, una percezione della mancata pulizia del territorio. La Prima Vera mette in campo tutte le risorse e le iniziative possibili, per contenere questo fenomeno, ma tanto non basta. Il riassetto del territorio che viene effettuato il venerdì (e quasi sempre anche il martedì) non è sufficiente, non è con il ritiro dei rifiuti che si risolve il problema dell’abbandono dei rifiuti.

Nel corso del 2024 sono state trasmesse diverse note sulla problematica dell’abbandono dei rifiuti e a oggi possiamo constatare il crescente numero dei siti oggetto di abbandono, passati in poco più di un anno da 10 a oltre 20. Sarebbe auspicabile un’attività congiunta tra Prima Vera-Polizia Locale-Carabinieri per debellare in maniera definitiva questo fenomeno, così come la mancata effettuazione della raccolta differenziata da parte di molte attività commerciali. Intensificare il controllo sul territorio, attraverso le autorità preposte, diventa una urgenza non più procrastinabile, per poter prevenire lo sversamento illegittimo di rifiuti”.