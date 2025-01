A cura della Redazione

Nell’era della digitalizzazione le skill da possedere per chi è in cerca di lavoro devono essere sempre più multitasking, perché la tecnologia ormai abbraccia ogni settore ed è fondamentale aggiornarsi costantemente per rispondere appieno alla domanda di mercato. Competenze tecniche e abilità come pensiero critico, creatività e problem solving rappresentano le skill essenziali per affacciarsi alle esigenze dinamiche della new economy, per questo, anche l’intelligenza emotiva diventa una caratteristica indispensabile per adattarsi ai cambiamenti e stabilizzarsi nella collaborazione con il team di lavoro. Ecco quali sono i trend digitali nel mondo del lavoro per il 2025.

IA e Analisi dei Dati: trend professionali in crescita nei prossimi anni

Stiamo entrando sempre di più nell’era digitale dei funnel di marketing automatizzati, questo significa che per migliorare la conversione utente - cliente ed effettuare un digital marketing mirato a una specifica fetta di mercato, è necessaria una strategia di contenuti originale e personalizzata per ogni canale di comunicazione.

L’Intelligenza Artificiale gioca un ruolo principale in tutto il processo di ottimizzazione nei motori di ricerca e sta diventando uno strumento sempre più efficace in qualsiasi settore professionale, persino nell’analisi dei Data e Big Data. Ecco perché gli esperti in IA e Data Analyst rappresentano due dei trend professionali più richiesti nel 2025.

Digital Marketing, Content creator e influencer: lo scheletro dell’ottimizzazione SEO

Dal Social Media Manager al Copywriter fino al SEO Specialist, fotografi e videomaker, tutte le figure professionali che partecipano al marketing multicanale rientrano nei trend professionali del 2025 e dei prossimi anni.

Tra le figure più richieste ci sono anche gli influencer, ma soprattutto i micro influencer e i nano influencer, professionisti che lavorano con un minor numero di follower che può oscillare dai mille ai diecimila seguaci.

Cyber security e cloud computing: sicurezza e gestione aziendale

Negli ultimi decenni gli esperti in cybersecurity hanno rappresentanto un trend in costante crescita per le richieste del mercato professionale, perché le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e la sicurezza dei dati personali, delle carte di credito e dei conti bancari rappresentano una priorità sia per le aziende che per i cittadini.

Il cloud computing rappresenta un servizio che assicura la versatilità e l’efficienza di tutti i processi aziendali, per questo motivo è una professione che rientra nei trend 2025 che riguardano le richieste da parte del mercato del lavoro.

Sostenibilità e green work: meno inquinamento, più profitto

Quando si parla di sostenibilità entra in gioco anche lo smart working, che attualmente viene considerata una delle metodologie più ecologiche ed economiche di lavoro, per due ragioni. Lavorare da casa significa per il dipendente non dover recarsi fisicamente in azienda, quindi evitare l’uso di mezzi pubblici o dell’auto: tradotto significa meno inquinamento.

Il secondo motivo è di natura economica, perché sia le aziende riducono i consumi (inquinando di meno) e le spese (affitti, elettricità e così via), sia i dipendenti non dovranno sostenere le spese per gli spostamenti e il pranzo.

Oltre a queste dinamiche esterne, un altro trend professionale del 2025 riguarda la ricerca di specialisti che sappiano integrare le pratiche green all’interno dei processi aziendali, caratteristica ormai diventata un must nel mercato della new economy.