A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato il Bando per la selezione di 18 operatori volontari. La domanda va presentata entro il 18 febbraio 2025.

Settore e Area di Intervento:

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport - Sportello informativo.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione è richiesto:

Cittadinanza italiana , oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra UE regolarmente soggiornante in Italia.

, oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra UE regolarmente soggiornante in Italia. Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

e non aver superato il (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Non aver riportato condanne definitive per reati specificati nel bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio.

Esclusioni

Non possono presentare domanda coloro che:

Appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

Intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del programma, del progetto ovvero con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo;

Abbiano intrattenuto con l’ente titolare del programma, del progetto ovvero con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;

Abbiano già prestato il servizio civile nazionale ovvero abbiano già prestato o stiano prestando il Servizio civile universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, salvo quanto previsto nei capoversi precedenti.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma DOL all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it

Occorre possedere:

Credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

di livello di sicurezza 2. Per i cittadini UE o extra UE che non possono ottenere lo SPID, sono previste credenziali specifiche richiedibili al Dipartimento attraverso la piattaforma DOL.

È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede.

Termine per la presentazione

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Le domande trasmesse in modalità diversa non saranno accettate.

Correzioni

In caso di errore, è consentito annullare la domanda fino alle ore 14:00 del giorno precedente la scadenza.