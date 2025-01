A cura della Redazione

L'Ecocalendario è il calendario di educazione ambientale promosso dal Comune di Torre Annunziata e dalla società Prima Vera. La presentazione si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 11,30 nella sala degli Specchi di Palazzo Criscuolo, rappresenta la giornata conclusiva del progetto avviato a settembre in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

Nelle scorse settimane gli alunni torresi sono stati chiamati a realizzare dei disegni per raccontare con matite e colori la raccolta differenziata, la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto per l’ecosistema.

“Sono arrivati 433 disegni dagli alunni della nostra città – spiegano gli assessori all’Ambiente Daniele Carotenuto e alla Pubblica Istruzione Lina Nappo –. Una partecipazione importante che dimostra quanto siano sensibili i bambini e gli adolescenti sulle tematiche legate all’educazione ambientale. Dobbiamo lavorare soprattutto sulle giovani generazioni per stimolare la raccolta differenziata, e iniziative di questo genere vanno esattamente in questa direzione”.

“Abbiamo fatto un lavoro importante per selezionare, tra i 433 lavori, i 30 disegni finalisti – spiega l’amministratore unico di Primavera, Eugenio Piscino -. Tra i 30 finalisti abbiamo poi selezionato i 13 disegni che sono stati scelti per realizzare l’Ecocalendario: un disegno per ogni mese dell’anno e uno in copertina. Dopo aver svolto il lavoro di selezione, abbiamo deciso di realizzare una mostra itinerante con i 30 disegni finalisti: giovedì saranno esposti a Palazzo Criscuolo e successivamente, la mostra girerà per le scuole della città”.

“Questo progetto nasce dal cuore e dalla creatività dei nostri piccoli concittadini – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo -. Con entusiasmo e talento i nostri figli hanno realizzato dei disegni straordinari, ispirandosi non solo alla cura della nostra città, delle sue spiagge e strade, ma anche alla salvaguardia del pianeta intero. I loro disegni, ricchi di colore e fantasia, raccontano un impegno concreto per l’ambiente, che questa Amministrazione condivide e sostiene con forza. Le idee rappresentate dai nostri piccoli studenti sono un messaggio potente che ci invita a guardare al futuro con grande fiducia”.