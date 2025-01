A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata finalmente si è deciso a far potare gli alberi di via dei Mille, dopo la caduta di tre alberelli, affidando l’appalto alla società “La botanica srl” di Melito.

Pertanto, giovedi 16 gennaio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, è istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in via dei Mille dal civico n° 1 al n° 79.

Venerdì 17 gennaio, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in via dei Mille nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Vigne e l’intersezione con corso Umberto I.

Riguardo al centro cittadino, restano da potare ancora gli alberi di corso Vittorio Emanuele III, ormai spogliati di tutte le foglie dal vento che ha soffiato nell’ultimo periodo. Uno strano modo per riavvicinare il sud con il nord della città