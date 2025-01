A cura della Redazione

Volgono finalmente a termine i lavori di collettamento dei reflui fognari in via Fusco a Torre Annunziata. Nei giorni scorsi c’è stata una riunione al Comune tra il sindaco Corrado Cuccurullo con i tecnici e i vertici della Gori.

“Un confronto importante con l'amministratore delegato Vittorio Cuciniello e il responsabile del programma di investimento e dei servizi Andrea Palomba – afferma il primo cittadini -. Con loro ho fatto un punto sui cantieri in corso in città e abbiamo stilato un cronoprogramma dei prossimi mesi. Posso annunciare, dopo un lavoro enorme fatto da Gori nell’ultimo anno e mezzo, che finalmente via Fusco sarà riaperta a breve. Gori sta completando alcuni interventi che consentiranno di collettare i reflui di Torre del Greco al depuratore di foce Sarno. Il cantiere di via Fusco sarà smontato tra poco più di un mese, consentendo la riapertura della strada a fine febbraio.

Questo intervento segnerà una svolta fondamentale per l’intero litorale vesuviano e in particolare per le nostre spiagge”.

Infatti le acque antistanti i lidi oplontini vengono inquinate e sporcate dai reflui fognari delle abitazioni e fabbriche di Torre del Greco, che confluiscono direttamente a mare. Con il completamento dei lavori di collettamento, ora saranno dirottati nel collettore e da qui al depuratore di Castellammare di Stabia.