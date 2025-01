Omaggiare Eduardo De Filippo è un’operazione artistica che non può non essere ardita. Davanti ad un monumento della storia del Teatro come lui si indugia sempre, soprattutto nel momento di decidere cosa portare in scena. Eduardo s’intrufola continuamente nei pensieri dei registi, degli sceneggiatori, degli autori, degli attori, dei direttori artistici, delle produzioni. «Cosa facciamo nel prossimo spettacolo Eduardo o altro?», è l’incertezza epidermica che si materializza e influenza le scelte dei gruppi teatrali amatoriali soprattutto meridionali.

La compagnia di Torre Annunziata “’A Fenesta da Torre” ha trasformato queste esitazioni e perplessità in convinzioni e certezze costruendo una sorta di “Serata d’onore” dedicata all’immenso drammaturgo partenopeo: “I Guardiani del Teatro di Eduardo”. L’occasione è stata suggerita dal quarantennale della sua scomparsa, ma lo spettacolo, nato da un’idea di Vincenzo Genovese e Giovanna Contento, così come è stato realizzato, può tranquillamente essere considerato un puzzle artistico senza riferimenti temporali.

La regia dello stesso Vincenzo Genovese è riuscita ad assemblare un racconto didascalico e articolato utilizzando un sapiente fil rouge della musica e delle canzoni di autori del calibro di Salvatore Di Giacomo, Edoardo Nicolardi, Ernesto De Curtis, Totò, Pietro Labriola, Salvatore Palomba, Pino Daniele. Emblematico e suggestivo il quadro finale sulle note di “Uocchie c’arraggiunate”, brano scritto nel 1904 da Rodolfo Falvo e Alfredo Falcone Fieni, che era la canzone in assoluto preferita di Eduardo inserita nella commedia “Gennareniello” fin dalla prima nel 1932.

Eduardo è stato declinato con rispetto, devozione e delicatezza attraverso la sovrapposizione di estratti delle sue celeberrime opere. Ma anche con un’originale intuizione: affidare il ruolo di Pasquale Lojacono, protagonista di “Questi fantasmi”, ad una giovane, disinvolta e convincente attrice: Ilenia Izzo.

Lo spettacolo è andato in scena in due repliche consecutive il 18 e 19 gennaio al Teatro San Pietro di Scafati. Due sold out con il pubblico che ha manifestato con sicurezza il proprio indiscutibile gradimento.

In “I Guardiani del Teatro di Eduardo” hanno recitato: Vincenzo Genovese, Giovanna Contento, Maria La Rocca, Luciano La Rocca, Roberta De Caro, Valeria Della Sala, Maria Salvatore, Christian Biagio Pontillo, Daniel Pontillo, Ilenia Izzo, Martina Stasino, Roberta Maresca, Carmela Di Maio, Silvio Farina, Mariarosaria Cutolo, Carolina Raiola, Maria Errichiello, Gianfranco Cirillo, Vincenzo Langella, Sal Fiorenza, Salvatore Orga. Regia di Vincenzo Genovese. Musicisti: maestro Umberto Aricò (chitarra), Marianeve Aricò (mandolino), Marica Russo (flauto) e Gianluigi Marasca (chitarra).