Corso di disegno per adulti e ragazzi, e approfondimenti dell'arte fotografica.

Kest'Art, Associazione che promuovere l'amore per la pittura, l'arte e le altre forme espressive, dà il via al corso di disegno dal vero per adulti, al corso di disegno per ragazzi e al percorso di avvicinamento alla fotografia. I corsi si terranno a Torre Annunziata, presso la sede di Kest'Art, in piazza Ernesto Cesaro n 70.

A tenere il corso di disegno per adulti e di disegno per ragazzi sarà Adriana Capizzano, presidente di Kest'Art, pittrice e insegnante d'arte. A guidare il percorso di avvicinamento alla fotografia "I caffè fotografici" sarà Armando Caruso, socio fondatore Kest'Art, fotografo per passione, con all'attivo mostre collettive e personali nell'area metropolitana di Napoli.

Gli interessati possono trovare sui canali social dell'Associazione i dettagli per ciascun corso.

Lo start dei corsi è previsto per il mese di febbraio 2025, con una cadenza settimanale nel caso dei corsi di disegno e bisettimanale per i caffè fotografici.

I corsi si rivolgono ad appassionati che vogliono sperimentare il disegno, a ragazzi che desiderano mettere in moto la loro passione artistica e ad amanti della fotografia pronti ad approfondire elementi tecnici e ad affinare lo sguardo osservando il lavoro dei grandi fotografi della storia.

Per i dettagli è possibile connettersi alla pagina instagram dell'Associazione: kest_art o scrivere una email all'indirizzo associazionekestart@gmail.com.

"Dopo il corso di pittura nell'autunno del 2024 - commenta Adriana Capizzano ­- siamo pronti ad avviare tre nuovi corsi che ci accompagneranno fino alla primavera. Continuiamo a sostenere l'espressione artistica come strumento di aggregazione e socializzazione a Torre Annunziata e nell'area metropolitana. Non vediamo l'ora di iniziare con le nostre novità".