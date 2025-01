A cura della Redazione

Black out elettrico all’istituto Graziani-Cesaro-Vesevus di via Volta a Torre Annunziata.

Dalla settimana scorsa un guasto all’impianto elettrico sta creando non pochi problemi alla regolarità delle lezioni, non solo agli studenti del Cesaro ma anche a quelli del liceo Pitagora-Croce, che trovano ospitalità in 10 aule dell’istituto, ora tutte prive di luce elettrica e senza riscaldamento.

La dirigente Annamaria Papa ha immediatamente informato la società Armena della Città Metropolitana di Napoli, che ha mandato sul posto alcuni tecnici. Purtroppo per riparare il guasto si necessita di un pezzo di ricambio, la cui disponibilità si avrà non prima di quattro, cinque giorni.

Intanto, per mettere nelle migliori condizioni gli studenti e per non farli perdere ore di lezioni chiudendo la scuola, l’attività didattica inizia alle ore 9 e termina alle ore 12,20, quattro ore al giorno per 50 minuti a lezione.

“Ci scusiamo per l’inconveniente - spiega la prof. Papa - purtroppo sono cose che capitano e non dipendono dalla nostra volontà. l’importante è che si riesce risolvere il guasto al più presto”.