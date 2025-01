A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei – per conto di un’Agenzia per il Lavoro – ricerca 2 receptionist con tipologia di contratto di somministrazione.

I selezionati, pertanto, lavoreranno alle dipendenze dell’Agenzia e svolgeranno la loro attività presso un hotel di prossima apertura ubicato all’interno del centro commerciale Maximall Pompeii sito in Torre Annunziata. Le selezioni saranno effettuate esclusivamente dagli operatori dell'Agenzia richiedente..

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- Possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

- Conoscenza avanzata della lingua inglese;

- Buone conoscenze informatiche, in particolare sull’utilizzo del Pacchetto Microsoft Office;

- Preferibile una pregressa esperienza nella mansione.

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 30 gennaio 2024 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando in oggetto RECEPTIONIST. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative a data, luogo e orario in cui si svolgeranno i colloqui.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03.