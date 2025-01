A cura della Redazione

Si avvicina il giorno della manifestazione per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase (sabato 25 gennaio ore 10,00 piazza Nicotera, Torre Annunziata), e il Comitato Nucleo Operativo mette in campo una serie di iniziative per coinvolgere quante più persone possibili.

Nei giorni scorsi i membri del comitato hanno fatto visita a molti operatori economici di Torre Annunziata, fotografando ciascuno con un cartello con su scritto: “Anche noi partecipiamo alla manifestazione per la riapertura del pronto soccorso di sabato 25 gennaio 2025”.

TorreSette pubblica le foto degli operatori del commercio/servizi che hanno voluto mettere la propria faccia per sostenere questa battaglia, e per essere vicini ai tanti cittadini che sabato mattina sfileranno in corteo per le strade della città fino l’ospedale di Boscotrecase.

LE FOTO