A cura della Redazione

Sarà lo Sport Club Oplonti (Via Nazionale 921 – Torre Del Greco) ad ospitare l’evento teatrale "Poche Storie” con protagonista l’attrice torrese Gea Martire accompagnata dalla voce e la chitarra di Lello Ferraro. L’appuntamento è fissato per domenica 26 gennaio 2025, ore 18.00, e rientra nella rassegna di spettacoli “Il teatro palcoscenico della vita” promossa dalla commissione cultura del sodalizio oplontino.

“Poche Storie” è un reading vivace, intenso, denso, con musica. Storie tratte da raccolte di Roberto De Simone, da testi di Annibale Ruccello e opere di Manlio Santanelli dove la tammorra, la chitarra e la voce di Lello Ferraro si infilano, a tratti, nelle parole e arricchiscono i racconti di suggestioni evocative e teneri sberleffi.

«L’intento di questo spettacolo – sostiene Gea Martire - è interessare, incuriosire, divertire per un’ora e dieci minuti, catturare l’attenzione di chi ascolta, come avveniva un tempo, quando ancora non c’era da combattere con squilli di cellulari, messaggi e Whatsapp». Il presidente dello Sport Club Oplonti dott. Vincenzo Sica porterà i saluti del sodalizio.