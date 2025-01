A cura della Redazione

Anna Vitiello e il progetto “Costruiamo gentilezza” arrivano al 75^ edizione del Festival di Sanremo 2025.

L’ambasciatrice della Gentilezza delle Terre Vesuviane sarà presente con Francesca Maresca (nella foto con Anna Vitiello), a sua volta ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo.

Il maestro Paolo Curatolo, autore dell’inno della Gentilezza, completa la rappresentanza vesuviana in riviera nella più importante kermesse musicale nazionale.

Tantissimi gli appuntamenti e le iniziative previste nella settimana che va dall’11 al 15 febbraio prossimi. Anna Vitiello, attraverso “Casa Sanremo”, diffonderà il progetto “Costruiamo gentilezza” nei luoghi dove il mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della letteratura e del turismo si danno appuntamento ogni anno.

«La presenza a Sanremo - afferma Anna Vitiello - rappresenta una enorme opportunità di promozione e di visibilità per territorio vesuviano e di conseguenza anche per la mia città, Torre Annunziata. E’ una vetrina importante per ampliare la risonanza delle nostre attività e trasferire l'impronta della Gentilezza. Per l'occasione mercoledì 12 febbraio, nell'Istituto comprensivo Montessori di Sanremo, verranno realizzati i murales gentili grazie anche all'impegno di un'altra ambasciatrice della Gentilezza, la docente Paola Rovello».

"Casa Sanremo" nasce nel 2008 con l’obiettivo di creare un hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono a Sanremo per il Festival della Canzone Italiana. Ospita personaggi di altissima caratura, nazionale ed internazionale, progetti innovativi e iniziative originali. Il tutto valorizzato da una cornice unica che esalta il made in Italy: il più atteso evento mediatico dell’anno, il Festival di Sanremo.