A cura della Redazione

Manifestazione per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase. Stamattina qualche centinaio di persone, rappresentanti istituzionali e politici, tra cui il senatore Orfeo Mazzella, hanno partecipato al corteo partito da piazza Nicotera a Torre Annunziata per sensibilizzare opinione pubblica e Istituzioni per la riattivazione di un servizio ritenuto ormai non più procrastinabile.

Il corteo ha attraversato le strade di Torre Annunziata per poi dirigersi verso l’ospedale di Boscotrecase. Il principale bersaglio della marcia di protesta di questa mattina è stato il governatore della Campania De Luca: "Senza pronto soccorso in tanti rischiano la vita", hanno urlato i manifestanti.

Giunti al presidio ospedaliero, è stato osservato un minuto di silenzio per la piccola Marianna, neonata deceduta nel dicembre 2023 per una crisi respiratoria. Poi il corteo si è sciolto, ma la protesta -assicurano gli organizzatori - continuerà fino a quando non sarà ripristinato un servizio ritenuto necessario ed essenziale per la salute di migliaia di cittadini del comprensorio costiero-vesuviano.