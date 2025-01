La “Rassegna San Francesco-Premio Monsignor Raffaele Russo” è una kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di Torre Annunziata di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

La manifestazione, grazie al patrocinio morale del Comune di Torre Annunziata e della FITA Campania (Federazione Italiana Teatro Amatori) si articola in 14 spettacoli (13 del comparto del teatro amatoriale) realizzati da compagnie provenienti dalle regioni Campania e Lazio. Gruppi teatrali che con entusiasmo hanno risposto al bando pubblicato lo scorso novembre e che in poche settimane hanno consentito agli organizzatori di allestire un cartellone ampio e variegato, toccando tutte le corde del divertissement: dietro le celie, le battute frivole e ammiccanti si innescano riflessioni su tematiche sociali, politiche e storiche.

All’interno di questo panorama ben si inserisce la commedia brillante di grande successo con Marco Lanzuise e Luciano Salvetti “Cornuti & Contenti” che andrà in scena al San Francesco domenica 9 Marzo. Lo spettacolo entra nel programma a coronamento di una iniziativa che vede impegnate le sole compagnie amatoriali e non prende parte al concorso.

L’idea del Premio nasce sulla falsa riga di “Venerdì in parrocchia”, la rassegna voluta fortemente da Monsignor Raffaele Russo che ha sempre sostenuto ogni tipo di attività teatrale, in quanto riteneva che fosse il mezzo più immediato per coinvolgere, interessare e promuovere cultura. Per onorare la sua memoria e il suo impegno sociale sul territorio, l’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” ha deciso di organizzare la rassegna con la prima edizione del premio che porta il suo nome.

La giuria di questa prima edizione è composta da cinque membri: Giovanni Caso (attore), Giuseppe Chervino (giornalista), Giovanna Esposito (docente e curatrice di progetti teatrali scolastici), Giuseppe Russo (attore) e Adolfo Santoriello (tecnico audio-luci).

Il primo appuntamento per gli spettacoli in concorso è per venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20.30. In scena la compagnia “Piccolo Palcoscenico” di Pomezia (Roma) che presenta “W.O.P. CAMP N.78”, opera inedita scritta e interpretata da Marco Fiorani per la regia di Pino Mariani, con le musiche eseguite dal maestro Emanuele Cerbucci. W.O.P. è la versione distorta (Wop=Guappo) dell’acronimo POW (Prisoner Of War). Una distorsione mirata a deridere gli italiani catturati dagli inglesi durante la guerra d’Africa e tradotti nei campi di lavoro disseminati in tutto il Commonwealth.

Di seguito la locandina con il programma completo della rassegna.