A cura della Redazione

Il recente evento di presentazione dei quattro nuovi corsi ITS presso l'Istituto Guglielmo Marconi di Torre Annunziata ha riscosso un enorme successo, attirando l'attenzione di studenti, aziende e docenti.

L'evento ha visto la partecipazione di importanti aziende come LASIT, SIRM Italia, Novartis e Fincantieri, che hanno mostrato grande interesse per i nuovi percorsi formativi offerti dall'istituto.

Tra i presenti, i professori Giulio Tramontano e Carlo Aiello, insieme al professor Vincenzo Rosario Mellone e Giuliano Coppola, progettisti del corso "Sistemista per la Navigazione Industriale" in collaborazione con SIRM Italia.

La loro presenza ha sottolineato l'importanza dell'evento e il valore dei nuovi corsi proposti. La dirigente scolastica, dottoressa Agata Esposito, ha aperto l'evento con un discorso di benvenuto, esprimendo il suo entusiasmo per le nuove opportunità offerte agli studenti. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra scuola e aziende per garantire una formazione di qualità e un futuro professionale solido per i giovani.

L'evento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino i nuovi corsi ITS, che spaziano in diversi settori tecnologici e industriali. Le aziende presenti hanno avuto modo di interagire con gli studenti, offrendo preziosi consigli e prospettive di carriera.

Inoltre, SIRM ha presentato le sue innovazioni nel campo delle navi connesse e della condivisione dei dati di bordo su piattaforme cloud. Queste tecnologie avanzate permettono una gestione più efficiente delle operazioni marittime, migliorando la sicurezza e l'efficienza delle navi. La connettività e l'analisi dei dati consentono di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, ridurre i consumi di carburante e migliorare la gestione della flotta.

In conclusione, la presentazione dei nuovi corsi ITS al Marconi di Torre Annunziata è stata un successo, dimostrando l'impegno dell'istituto nel fornire una formazione all'avanguardia e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Un evento che ha gettato le basi per future collaborazioni e ha aperto nuove strade per gli studenti.