A cura della Redazione

Il 31 gennaio 2025, alle ore 15:30, presso l'Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata, si terrà un convegno su un tema delicato, che tocca migliaia di famiglie italiane.

La separazione dei genitori è un evento che lascia profonde ferite, soprattutto nei più piccoli. L'incontro intitolato "La genitorialità con pari opportunità" si propone di far luce sugli aspetti psicologici e legali di questa complessa realtà, offrendo strumenti e conoscenze utili per garantire il benessere dei minori. La dottoressa Annamaria Ascione (nella foto), con il suo intervento, offrirà spunti di riflessione e soluzioni costruttive in contesti separativi.