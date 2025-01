A cura della Redazione

Abbattuto albero di grosse dimencioni in Villa Parnaso a Torre Annunziata..

La pericolosità della quercia in questione, di grosse dimensioni e completamente secca, era stata ripetutamente segnalata dal nostro giornale con articoli specifici (5 luglio 2023, 26 novembre 2024), ma l'Ufficio tecnico non ha mai ritenuto necessario intervenire.

Segnalammo perfino che un fulmine aveva staccato un grosso ramo della quercia caduto poi sui binari delle ferrovie del vicino trincerone. E fummo noi stessi ad avvertire del pericolo i responsabili di RFI che si adoperarono per far rimuovere il grosso ramo.

Ora finalmente si è provveduto ad abbattere la quercia, ma - è meglio sottolinearlo - non per nostro merito. Sono stati infatti i tecnici di RFI a segnalare il nuovo pericolo al Comune derivanti dalla caduta di altri rami sui binari, prontamente rimossi al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto ferroviario. E così l’Ufficio tecnico si è urgentemente attivato affidando l’incarico ad una ditta di Trecase che ha lavorato l’intera giornata di sabato 18 gennaio per abbattere l’albero ed eliminare il potenziale pericolo.

La domanda che sorge spontanea è: “Se noi, addetti alla comunicazione, non riusciamo con le nostre denunce a far intervenire gli uffici competenti, neanche quando è in pericolo l’incolumità pubblica, figurarsi quanto ‘pesano’ quelle presentate dai cittadini”.