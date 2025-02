Esordio vivace, piacevole, brillante per “Teatroinsieme Rovigliano” di Torre Annunziata. Il nuovo team teatrale oplontino si è presentato al pubblico con due sold out al Teatro “Di Costanzo-Mattiello” di Pompei nei giorni 1 e 2 febbraio. E lo ha fatto con un “invito ad immergersi in un intreccio di inganni, equivoci e risate”, sintesi radicale di “Le bugie con le gambe lunghe”, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo. Scritta nel 1947, è un’opera inserita dall'autore nella raccolta “Cantata dei giorni dispari” con evidenti caratteristiche drammaturgiche della maturità che verranno rintracciate poi in tutta la produzione successiva del commediografo partenopeo.

«Anche la nostra compagnia ha voluto omaggiare Eduardo De Filippo a 40 anni dalla morte. Le sue opere sono sempre attuali a dimostrazione della sua immensa capacità di sviscerare quelli che sono i sentimenti più intimi che risiedono nell’animo umano», ha affermato Lina Di Maio che ha curato e diretto la realizzazione dello spettacolo.

La vicenda ruota attorno all’esistenza di Libero Incoronato costretto a vivere tra ipocrisie e menzogne in quanto innamorato di un’ex prostituta. Queste acrobazie esistenziali del protagonista si sovrappongono a quelle della miseria, dell’amarezza del difficile quotidiano che molte famiglie del sud furono costrette ad affrontare nel secondo dopoguerra. La storia, infatti, fu ispirata da una vicenda realmente accaduta con il conflitto bellico capace di capovolgere il destino di tantissime persone.

A Lina Di Maio va ascritto il merito di aver conferito al racconto un taglio moderno senza, peraltro, svilire la struttura originale del testo. Un crescendo nella narrazione, nel ritmo, nei dialoghi che ha prodotto uno spettacolo pervenuto in platea in cifra amabilmente gradevole. Tre atti che hanno lasciato intatto il livello di attenzione e di coinvolgimento del pubblico. Il cast presentava anche tre debuttanti assoluti sul palcoscenico, ma nessuno l’avrebbe notato se non fosse stato annunciato al termine della commedia.

«L’associazione di promozione sociale “Teatroinsieme Rovigliano” di Torre Annunziata nasce con l’intento di accrescere e divulgare la nostra passione per il teatro precedentemente maturata nell’ambito di una storica compagnia torrese, “La Piccola Ribalta Oplontina”. La denominazione è emblematica perché rappresenta il riconoscimento alla solidarietà che intendiano ricercare con e fra le compagnie del teatro amatoriale per continuare ad emozionare il nostro pubblico», sostiene Enzo Ascione, presidente del nuovo team teatrale oplontino nonché massimo esponente regionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). Fin da questo primo lavoro realizzato, la previsione statutaria è stata immediatamente attuata con l’inserimento nel cast di attori provenienti da altre due associazioni teatrali torresi, “’A Fenesta da’ Torre” e “La Filodrammatica Sanfrancesco”. Un encomiabile interscambio artistico che va a nobilitare lo spessore culturale dell’attività elevandone soprattutto l’entità sociale.

In “Le bugie con le gambe lunghe”, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, hanno recitato: Alfonso Cirillo, Elettra Possumato, Antonella Bianco, Lina Di Maio, Enzo Ascione, Gaetano Starace, Bianca Amitrano, Liliana Peluso, Ciro Ascione, Valentina Alfano, Lina Guida, Carolina Raiola, Alfonso Longobardi, Silvio Farina, Pasquale Cipriano, Giuseppe Balzano, Antonietta Balzano, Raffaele Acunzo. Realizzazione curata da Lina Di Maio.