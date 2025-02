A cura della Redazione

Giro di vite viabilità e sosta selvaggia da parte dell’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata. Arriva in città l’Autoscan Capture, il moderno sistema di controllo per contrastare le violazioni al Codice della Strada, conosciuto come “Occhio di Falco”.

Si tratta di un innovativo sistema di controllo automatizzato progettato per identificare, in tempo reale, attraverso il collegamento con le banche date ministeriali, i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa RCA e della revisione periodica. Non solo: La telecamera ad alta definizione, grazie ad una visuale a 360°, montata sul tettuccio della volante della Polizia Locale, è in grado di individuare tutte le auto in sosta vietata.

“L’occhio di falco è in grado di leggere le targhe di tutti i veicoli in doppia o tripla fila, quelli parcheggiate in divieto di sosta, sui marciapiedi, davanti ai passi carrabile e negli stalli riservati agli invalidi”, spiega l’assessore alla viabilità Tania Sorrentino.

L’Autoscan Capture sarà operativo per tre mesi nelle strade cittadine a partire dalla metà di febbraio. Un noleggio sperimentale per testare il servizio in città.

“L’obiettivo, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, è di avere il servizio in modo permanente nella nostra città. Dobbiamo dotare la nostra Polizia Locale di tutti gli strumenti a disposizione per contrastare le piccole illegalità – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo –. Il tema della viabilità, della lotta alla sosta selvaggia e del ripristino dell’ordine pubblico è una priorità per questa amministrazione. Nei giorni scorsi sono entrati in servizio i primi otto nuovi agenti di Polizia Municipale. Entro fine febbraio entrano in servizio ulteriori sei nuovi agenti per un totale di 14, così come avevamo annunciato”.

L’amministrazione Cuccurullo sta dedicando un’attenzione particolare al rafforzamento del Corpo di Polizia Municipale guidato dal maggiore Giovanni Forgione. Nei mesi scorsi il completamento della videosorveglianza, in queste settimane l’arrivo dei nuovi 14 agenti e oggi l’annuncio dell’occhio di falco. Ma non ci fermiamo qui – conclude il sindaco - sono in corso le procedure per assumere ulteriori tre agenti per portare il corpo di Polizia Locale a 41 unità. L’attenzione su questi temi è massima”.