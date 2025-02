A cura della Redazione

Si è concluso nei giorni scorsi il corso di avviamento al flair, tenuto dal trainer AIBM Giuseppe Tommasino, presso il Magmarè (lungomare Oplonti di Torre Annunziata).

Alle lezioni hanno partecipato alcuni allievi molto giovani, che hanno potuto far pratica con strumenti di miscelazione e versaggio in once.

Intanto sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso di avviamento al flair, della durata di 10 ore. Il corso è riservato soprattutto agli Istituti per i servizi di enogastronomia.

Per info: Giuseppe Tommasino 391 301 9839 - aibmproject@gmail.com