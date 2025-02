A cura della Redazione

«La Regione Campania ha accolto le mie istanze di rafforzare il servizio di soccorso territoriale in considerazione dell'accentramento di turisti e visitatori nel territorio di Torre Annunziata, e a breve sarà fornita un'ambulanza non medicalizzata con autista soccorritore ed infermiere che sosterà presso i locali 118 dell’ex ospedale civile di Torre Annunziata».

E il post pubblicato sulla pagina Facebook dal consigliere regionale di FdI Cosimo Amente, che aveva presentato in un’audizione in Consiglio regionale una richiesta alla Giunta di mettere a disposizione un ulteriore mezzo di soccorso (ambulanza di tipo B) da affiancare a quella già operativa per i comune di Torre Annunziata, Trecase, Boscotrecase e Boscoreale.