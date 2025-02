A cura della Redazione

Terzo appuntamento con la “Rassegna San Francesco-Premio Monsignor Raffaele Russo”, kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di Torre Annunziata di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

Al Teatro San Francesco in via Roma a Torre Annunziata, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 20.30, la compagnia teatrale Armenea Art di Giugliano presenta “Il mio amico Puck”, testo scritto e diretto da Generoso Ronga.

La commedia divertente e riflessiva, in concorso per il premio Monsignor Raffaele Russo, racconta le vicende di Peppino Esposito e del suo inseparabile amico immaginario Puck. Un viaggio tra realtà e fantasia che esplora il coraggio di essere se stessi in un mondo tendente alla conformazione, come le note di regia confermano: «L’amore e l’immaginazione sono l’unico antidoto alla follia della vita quotidiana. La vera sanità mentale è accettare la propria unicità. Non è Peppino ad essere folle, ma un mondo che non sa vedere oltre le apparenze. Essere se stessi è un atto di coraggio e di libertà».