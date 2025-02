A cura della Redazione

Nuova produzione della Compagnia teatrale di Torre Annunziata “Gli Artisti Scalzi” che porterà in scena "La Lupa", una delle novelle più intense e significative di Giovanni Verga, per l’occasione rivisitata e curata nei dettagli soprattutto per un finale di grande intensità. Lo spettacolo è in programma con un doppio appuntamento al Teatro San Francesco di Scafati: sabato 8 febbraio alle 20.30 e domenica 9 febbraio alle 18.00.

"La Lupa" è una novella contenuta nella raccolta "Vita dei campi" di Giovanni Verga, pubblicata nel 1880. La storia è ambientata in un piccolo paese della Sicilia e narra la vicenda di una donna, Gnà Pina, soprannominata "la Lupa" a causa della sensualità prorompente e del suo insaziabile desiderio. Una figura femminile complessa e controversa, capace di suscitare ammirazione e timore al tempo stesso.

«Ho cercato di valorizzare la forza drammatica della novella di Verga sia con la rivisitazione del testo che per la messa in scena. Lo stile narrativo dell’autore siciliano – sottolinea la regista Francalisa Malacario - viene rispettato e allo stesso tempo reso in maniera originale e profonda: i personaggi vengono descritti senza giudizio, lasciando allo spettatore il compito di interpretarli».

"La Lupa" ha avuto un grande successo nel corso degli anni, tanto da essere stata adattata per il teatro e per il cinema. Indimenticabile il trionfo di Anna Magnani negli anni '50 e l'interpretazione di Monica Guerritore nel 1996, con un cast d'eccezione e le musiche del maestro Ennio Morricone. «Gli Artisti Scalzi però - ricorda con la giusta moderazione la regista - pur consapevoli di confrontarsi con "mostri sacri" come questi, desiderano semplicemente riportare al pubblico, con occhi nuovi, una delle novelle più rappresentative di Verga».