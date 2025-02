A cura della Redazione

Sarà inaugurato prossimamente un nuovo nido per l’infanzia in via Isonzo n. 1. Per l’occasione si sono resi disponibili posti per l’anno educativo 2024/2025 n. 30 posti per bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi con residenza nel comune di Torre Annunziata.

Le domande, pena l’esclusione, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre Annunziata, entro le ore 12:00 del 14/02/2025. A riguardo farà fede solo la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.